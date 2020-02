Co to są domy pasywne?

Zastanawiasz się nad budową domu i rozważasz wybudowanie pasywnego? Domy pasywne to jedna z nowocześniejszych oraz najdoskonalszych form w budownictwie. Taki dom posiada maksymalnie niskie zapotrzebowanie na energię, które wynosi poniżej 15 kWh/(m²/ rok). Jednak takie budownictwo potrzebuje odpowiedniego projektu, który musi uwzględniać wiele czynników jak na przykład ukształtowanie terenu, rodzaj gruntu oraz położenie geograficzne.

Cechy charakterystyczne domów pasywnych:

Domy pasywne posiadają niskie zużycie źródeł energii takich jak olej opałowy, drewno, prąd oraz oczywiście gaz. Nie występuje w nim potrzeba stosowania grzejników, dzięki wysokiej jakości izolacyjnej konstrukcji. Taki rodzaj domu musi być nad wyraz szczelny a wszystkie mostki termiczne odpowiednio wcześnie zlokalizowane. Posiada również dobrą wentylację mechaniczną, która wyposażona jest w nowoczesny odzysk ciepła czyli rekuperator. Dom powinien znajdować się na słonecznej działce oraz posiadać okna od południowej strony. By dowiedzieć się więcej na ten temat zapraszamy do odwiedzenia naszej strony oraz do kontaktu.