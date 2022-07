Rosnące koszty energii, to coś, z czym boryka się prawie każdy. W 2022 roku wzrosły aż o 24% w porównaniu do roku poprzedniego. Dają się one we znaki, szczególnie w domach, które ze względu na budowę, tracą dużo ciepła np. przez dach, wentylację czy piwnicę. To powoduje, że coraz częściej myślimy o długoterminowych inwestycjach w domy energooszczędne.

Czym jest dom energooszczędny?

Domem energooszczędnym nazywamy taki budynek mieszkalny, którego roczne zużycie energii nie przekracza 70 kWh/m2. Jego konstrukcja minimalizuje zużycie energii, głównie poprzez zmniejszenie strat cieplnych, które są największym wyzwaniem tradycyjnego budownictwa. Głównie tyczy się to, używanych w budowaniu materiałów, ponieważ niektóre z nich lepiej zatrzymują ciepło, a inne gorzej. Dobrze zaprojektowany dom energooszczędny, którego konstrukcja została dokładnie przemyślana pod kątem izolacji termicznej, może nawet trzykrotnie zmniejszyć koszty, porównując z tradycyjnym budownictwem.

Odnawialne źródła, a domy energooszczędne

To, co świetnie sprawdza się, projektując domy energooszczędne, to wykorzystanie źródeł odnawialnych takich jak energia słoneczna czy geotermalna. Połączenie takiego źródła energii, ze zmniejszeniem strat ciepła w domu jest zabiegiem zdecydowanie wartym zachodu, szczególnie jeśli nie boimy się długoterminowego inwestowania. Projektując budowę domu, warto zatem pamiętać o odpowiednim rozmieszczeniu go względem stron świata, ze względu na różnie padające promienie słoneczne.